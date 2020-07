Les espaces publics autour du marais du Wiels seront revus… avec une traversée cyclo-piétonne

Beliris cherche une équipe pluridisciplinaire pour réaménager l’espace public autour du marais du Wiels, à Forest.

La Région bruxelloise souhaite racheter le Marais du Wiels. L’objectif: un projet mixte alliant comme c’est désormais l’habitude logements et espaces publics. Dans l’attente, un site de 3000m2 a déjà été acheté en 2018 pour en améliorer les abords.

Ce 17 juillet, le Bouwmeester et Beliris lancent un premier appel à projets pour «mettre à l’honneur la biodiversité du marais», dont on sait que les riverains souhaitent la conservation. Cet appel à équipes pluridisciplinaires se concentre sur l’aménagement des espaces publics.

Le site dit «du marais Wiels» est coincé entre le centre d’art contemporain du même nom, le centre culturel Brass et l’ancien bâtiment administratif des brasseries Wielemans-Ceuppens dit «Métropole». Le terrain témoigne de l’ancienne activité ferroviaire et industrielle du quartier. Il abrite un potager collectif et un espace de rencontre. Selon le Bouwmeester, l’ambition est désormais de «désenclaver les quartiers du nord de Forest et rendre accessible les équipements publics à proximité». Cela se fera avec «la mise en place d’un parcours alternatif pour les modes actifs, créant un espace vert et gérant les eaux pluviales en relation avec le marais».

Plusieurs étapes se succéderont pour l’aménagement de l’espace public dont la première sera l’aménagement du terrain entre le Wiels et le Brass, soit la création de l’entrée sud du parc dit «de l’Avant-Senne». Sont toujours au conditionnel l’aménagement d’une voie cyclo-piétonne le long du chemin de fer via le futur parc Léon Wielemans en direction de la gare du Midi et la percée sous les voies de chemin de fer qui permettrait de réunir le futur parc Léon Wielemans au parc entre Divercity et la future école De Puzzel.

Le projet s’inscrit dans le Contrat de Rénovation Urbaine «Avenue du Roi». Au total, le montant prévu par Beliris pour ces trois phases de chantier est de 4.318.000€.