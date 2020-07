Voici la carte définitive de la Bruxelles limitée à 30km/h: votre rue concernée?

La carte de Bruxelles sous la généralisation des zones 30 a été publiée. Pour rappel, la limitation totale à 30km/h dans la capitale entre en vigueur au 1er janvier 2021. Sauf exceptions reprises sur la carte.

Au 1er janvier 2021, en région bruxelloise, la vitesse maximale par défaut sera de 30 km/h sur l’ensemble des voiries. Sauf exception bien sûr, principalement sur ce que Bruxelles Mobilité appelle «les axes structurants».

L’administration qui pilote cette harmonisation des limites de vitesse dans la capitale a diffusé ce 17 juillet la carte définitive des différentes zones 30 attendues l’an prochain. Nous reproduisons cette carte au bas de cet article, ainsi qu’une image interactive vous permettant de comparer la situation actuelle avec les nouveautés attendues dès le 1er janvier 2021.

«Le 30km/h deviendra la règle de base», résume Bruxelles Mobilité. «Des panneaux 50km/h et plus rarement 70 km/h indiqueront clairement les axes qui feront exception». Au total, 85% des voiries bruxelloises seront limitées à 30km/h, pour 60% aujourd’hui.

C’est évidemment la sécurité des usagers qui motive la généralisation du 30km/h. «À Grenoble, cette généralisation à 30km/h a réduit d’un quart le nombre de victimes de la route en quatre ans», compare ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Et effectivement, Bruxelles Mobilité assure que le 30km/h améliorera la sécurité des piétons et cyclistes, «mais aussi des conducteurs et passagers en voiture». Et de dérouler les chiffres: «Le risque de décès pour les piétons est 5 fois plus élevé à 50 km/h qu’à 30km/h. En voiture, le risque d’être tué ou gravement blessé est de 45% lors d’un choc à 50km/h contre seulement 15% à 30 km/h».

La carte de cette Bruxelles limitée à 30km/h «a fait l’objet de nombreuses négociations avec les Communes, les Zones de police et les partenaires de mobilité comme la STIB», avoue l’administration, qui révèle avoir également consulté le conseil économique et social Brupartners…). D’autres instances comme l’organe de concertation économique et social Brupartners, Bruxelles Prévention et Sécurité ou le SIAMU ont également remis un avis. «Ces avis soulignent l’intérêt du projet en termes de sécurité routière et d’apaisement, mais rappellent l’importance de tenir compte notamment des vitesses commerciales des transports en commun».