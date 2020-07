Les 10 films Netflix les plus populaires: de l’action et des navets

Charlize Theron mène une escouade de combattants immortels dans le film d’action The Old Guard. AIMEE SPINKS/NETFLIX

Le leader mondial du streaming dresse le classement opaque de ses films les plus visionnés.

En ligne depuis le 10 juillet, The Old Guard est un succès fracassant, clame haut et fort Netflix. À en croire d’opaques calculs, 72 millions de foyers auront visionné ce film d’action d’ici le 7 août. En vedette: Charlize Theron et le Belge Matthias Schoenaerts.

The Old Guard sera bientôt l’un des 10 longs-métrages produits pour et par Netflix les plus populaires, insiste le leader mondial du streaming. Pour ponctuer cette annonce, la plate-forme vient de diffuser le top 10 de ses films les plus regardés.

Comment Netflix calcule-t-il cette audience? C’est un mystère. Pour les séries, il suffit de regarder deux minutes d’un épisode pour qu’une vue soit comptabilisée. C’est éminemment trompeur.

De Extraction à 6 Underground, les films d’action dominent ce classement. On y retrouve aussi des comédies poussives comme Murder Mystery et The Wrong Missy.

The Irishman, de Martin Scorcese, justifie avec ses 64 millions de vues son investissement record de 125 millions de$. En dixième position, on retrouve un film espagnol qui a fait sensation ces derniers mois.

1. Extraction

99 millions de vues

2. Bird Box

89 millions de vues

3. Spenser Confidential

85 millions de vues

4. 6 Underground

83 millions de vues

5. Murder Mystery

83 millions de vues

6. The Old Guard

72 millions de vues (projection)

7. The Irishman

64 millions de vues

8. Triple frontière

63 millions de vues

9. The Wrong Missy

59 millions de vues

10. La plateforme