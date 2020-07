430.000€ pour aménager les abords d’écoles à Forest

La Commune de Forest annonce plus de 430.000€ de subvention régionale pour l’aménagement de ses abords d’écoles. 28 établissements sont concernés.

La commune de Forest va bénéficier d’une subvention régionale de 432.115 euros «pour l’organisation et l’exécution de petits travaux dont l’objectif est de renforcer la sécurité routière autour des écoles», annonce la Commune ce 22 juillet.

À en croire le communiqué communal, 3 projets bénéficieront de cette aide régionale: un focus sur les abords de 28 écoles, un plateau et du mobilier près de l’école rue Meyerbeer et la pérennisation d’une rue scolaire rue du Mystère. Les aménagements sont prévus au printemps 2021.

Plus précisément, les 28 écoles concernées par le premier pan de ce financement verront leurs parcours piétons sécurisés «sur les trottoirs et lors des traversées de la route». En ce sens, sont prévus l’installation de barrière croix de Saint-André colorées, des avancées de trottoir, l’agrandissement d’oreilles de trottoirs et de plateaux ralentisseurs, des dalles «podotactiles» pour les personnes mal voyantes, potelets, arceaux à vélos, marquages au sol (passage pour piétons, zone 30 et A23), revêtement, déplacement éventuel d’avaloirs, remplacement de la végétation qui obstruerait la visibilité et 50 figurines rétroréfléchissantes.

En outre, la rue Meyerbeer fera l’objet d’aménagements particuliers (sécurisation d’un abord d’école par la réalisation d’un plateau et en incluant du mobilier type banc, arceaux vélos…), alors que la rue du Mystère sera pérennisée comme rue scolaire via le placement de deux barrières de fermeture et la création de zones d’évitement.