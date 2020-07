Coronavirus | Le bourgmestre de Tournai veut imposer le masque sur tous les marchés

Si le CNS de ce jeudi n’impose pas le port du masque sur les marchés, Paul-Olivier Delannois le fera. Il promet aussi de resserrer la vis pour ceux et celles qui ne respecteraient pas les règles sanitaires.

«Nous avons eu une réunion lundi avec plusieurs bourgmestres et Elio Di Rupo, précise le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois que d’aucuns surnomment «le shérif», et tous ont exprimé leur inquiétude face à la manière dont les mesures sanitaires sont suivies – ou plutôt ne le sont pas – par un nombre important de personnes. S’il fallait constater des manquements, je n’hésiterai pas une demi-seconde à faire fermer un établissement, que ce soit un café ou un commerce…»

Le bourgmestre de la cité scladéenne a également précisé qu’il envisage de rendre obligatoire le port du masque sur les marchés du grand Tournai. Il attend toutefois les nouvelles mesures que devrait annoncer le CNS à l’issue de la réunion de ce jeudi. En caressant l’espoir que celle du port du masque obligatoire qu’il préconise sera adoptée pour l’ensemble du pays, «ce qui faciliterait grandement les choses», estime le premier magistrat tournaisien.

Il a encore précisé que la phase de tolérance par rapport à certains comportements contraires aux règles sanitaires ferait désormais place à une phase de répression.

«Et croyez bien que si je dois en arriver là, ce n’est certainement pas pour le plaisir, mais bien par nécessité», a-t-il conclu.