Il se faisait passer pour une autre adolescente pour profiter de fillettes

Le jeune homme avait créé un faux profil pour inciter des jeunes filles à se déshabiller.

Un jeune de 20 ans de Liedekerke qui avait agressé trois jeunes adolescentes sur internet a été condamné mercredi à une peine de 15 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le jeune homme a utilisé un faux profil, se faisant passer pour une autre adolescente, pour approcher les filles et les encourager à se déshabiller devant la webcam.

D’abord une fillette de 10 ans

Les premiers faits ont eu lieu en 2014. La mère d’une fillette de 10 ans aux Pays-Bas a découvert que sa fille avait eu des conversations à caractère sexuel via Skype. L’interlocuteur de la fillette l’avait approchée via un site de jeux puis lui avait demandé de se déshabiller via Skype. La mère a déposé une plainte et l’enquête a conduit au prévenu. Ce dernier a avoué avoir utilisé les ordinateurs d’un centre pour jeunes handicapés mentaux pour commettre les faits.

En 2015, des faits similaires se sont produits avec une adolescente de 12 ans et l’enquête a mené au même suspect. Il a à nouveau avoué et promis de chercher à se faire aider. Quelques mois plus tard cependant, il s’en est pris à une nouvelle victime.

«Cette fois, la fille a résisté à ses demandes et il l’a menacée et extorquée», a indiqué le substitut du parquet qui a réclamé une peine de 18 mois, certes avec des conditions de probation.

La défense a souligné que le jeune homme souffrait d’une déficience intellectuelle et a eu une enfance très difficile. Ses parents ne se seraient pas préoccupés de lui et il aurait été agressé sexuellement par un demi-frère.

Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à 15 mois d’emprisonnement, avec sursis de probation. L’une des conditions du sursis est qu’il se fasse aider par une institution spécialisée.