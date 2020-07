10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Deux cigogneaux morts; Le port du masque généralisé à Durbuy?; Europe: un compromis «à la belge» au bout du bout… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce mercredi 22 juillet.

1 Le port du masque généralisé à Durbuy?

La Roche n’est pas la seule commune touristique à être noire de monde depuis quelques jours et à composer avec les moyens du bord.

2 Imposer le masque sur la Croisette à Dinant?

Sur une Croisette très fréquentée, une petite minorité portait un masque. «Effrayant» pour les uns, «pas obligatoire», rétorquent les autres.

3 Cigognes à Couvin: deux cigogneaux sont morts

Quatre jeunes, du premier coup, ça aurait été sans doute trop beau… Les nouveaux clichés pris samedi dernier à l’aide d’un drone, en prenant un maximum de précautions pour ne pas déranger les oiseaux, révèlent hélas un triste spectacle dans le nid de cigognes qui s’était installé sur la cheminée des anciens établissements Donnay: on y découvre deux cigogneaux morts.

4 «L’union fait la force»: Dema One et 10 jeunes Molenbeekois s’offrent un immense mur rue Royale

La fresque que le Roi Philippe a inaugurée ce 21 juillet à Bozar a été réalisée par des jeunes de Molenbeek, coaché par le street-artist et calligraphe Dema One, connu internationalement. Un projet de Bozar, qui a aussi essaimé dans 3 autres villes belges.

5 En avant toute pour «Cosi Fan Tutt’»: le PBA dévoile son 1er spectacle

Le PBA dévoile son premier spectacle: les jeunes du Studio lyrique s’attaquent à l’opéra de Mozart, revisité pour le XXIe siècle.

6 Elle vend des chiques pour aider son amie Élia à s’offrir une prothèse

Un crowdfunding avait été lancé afin de permettre à Élia Fontaine, cette jeune Huccorgnoise amputée à la suite de complications dues au Covid-19, d’acheter, entre autres, une prothèse pour lui permettre de rejouer au basket.

7 Compromis «à la belge» au bout du bout

Pour faire approuver par les Vingt-Sept le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, et le plan de relance présentés par la Commission, le président du Conseil, Charles Michel, a utilisé avec succès les ressources du compromis «à la belge».

8 Les hortillonnages font leur festival

Le Festival international des jardins vient d’ouvrir à Amiens. Plusieurs plasticiens et paysagistes belges ont pris part à cette édition.

9 Peter Zulj à la relance

Le médian autrichien, arrivé comme un créateur, est devenu un numéro 6 relanceur. Il maîtrise mieux son nouveau rôle.

10 SÉRIE D’ÉTÉ | En vacances chez nous: en terre médiévale, de la Thudinie à la Botte du Hainaut

En Thudinie, l’histoire et le patrimoine se découvrent avec les yeux et le cœur, en scrutant vieilles pierres et espaces verdoyants, où l’art d’hier et d’aujourd’hui sublime les lieux.

