Coronavirus: les recherches de trajets cyclables bruxellois explosent sur Google Maps

Les demandes de trajets incluant des trajets cyclables augmentent à Bruxelles et partout en Belgique. ÉdA – Julien RENSONNET

La demande de trajets incluant des pistes cyclables a explosé à Bruxelles selon les chiffres de Google Maps. L’augmentation est tangible aussi sur toute la Belgique.

Le nombre de demandes de pistes cyclables sur Google Maps a augmenté de 69% chez nous depuis février, avant la crise du coronavirus, a indiqué Google lundi. La Belgique se range parmi les huit pays où les pistes cyclables sont le plus souvent demandées dans l’outil.

À Bruxelles en particulier, le nombre de demandes d’itinéraires à vélo a augmenté de 76% depuis février.

Le top du classement est occupé par deux villes canadiennes: à Montréal et à Ottawa, les augmentations s’élèvent respectivement à 456% et 438%. La moyenne mondiale atteint 69%.

«Le vélo semble avoir gagné beaucoup de popularité depuis l’apparition du coronavirus», observe Google. «Non seulement car nous sommes en été dans de nombreuses régions du monde, mais aussi parce que le vélo peut être un moyen de transport perçu comme plus sûr et plus pratique pendant cette pandémie», analyse l’entreprise.

Google Maps propose des itinéraires pour les cyclistes depuis dix ans. Pour comprendre quelles rues et routes sont adaptées au vélo, le service se sert d’images et de données provenant d’organismes gouvernementaux, ainsi que de contributions des utilisateurs. Un mélange d’intelligence artificielle et d’algorithmes calculent ensuite l’itinéraire, en incluant des informations sur la pente du parcours.