Le prince George fête ses 7 ans: Kate Middleton dévoile un nouveau cliché adorable

Le petit prince George affiche un naturel et un sourire craquants pour ses 7 ans. Instagram

Quelques heures avant le septième anniversaire du prince George ce mercredi 22 juillet, Kate et William ont partagé sur Instagram une photo inédite de leur fils aîné.

Le cliché, posté sur le compte Instagram du Duc et de la Duchesse de Cambridge, a été pris par Kate. Un portrait que les fans de la famille royale attendaient impatiemment.

Les trois enfants de Kate et William sont rarement vus en public, mais c’est désormais devenu une tradition: à chaque occasion spéciale, des photos du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis – toujours prises par Kate – sont publiées sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des fans de la famille royale.

“Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager deux nouvelles photographies du Prince George à l’approche de son septième anniversaire demain”, a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué.

Et comme toujours, le petit prince George affiche un naturel et un sourire craquants.

D’habitude, c’est sous le soleil de l’Île Moustique que le petit garçon fête son anniversaire. Cette année, il soufflera sa 7e bougie au Royaume-Uni.