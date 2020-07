L’AC Milan et Alexis Saelemaekers s’imposent à Sassuolo et se hissent à la 5e place

Les joueurs de l’AC Milan fêtant le but de Hakan Calhanoglu lors de la rencontre Sassuolo – AC Milan, le 21 juillet 2020. AFP

L’AC Milan a provisoirement grimpé à la 5e place de Serie A après avoir remporté, grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic sur le terrain de Sassuolo (1-2), son match comptant pour la 35e journée du championnat italien de football.

Alexis Saelemaekers, titulaire, a disputé toute la rencontre dans les rangs milanais.

Malgré la rapide blessure d’Andrea Conti, contraint de quitter le terrain à la 11e minute, l’AC Milan a ouvert le score via l’inévitable Zlatan Ibrahimovic, auteur d’une tête plongeante sur un assist d’Hakan Calhanoglu (0-1, 19e). Le Suédois est passé proche du doublé après la demi-heure de jeu mais le portier des Neroverdi a sauvé les siens. Sassuolo a ensuite relancé la partie sur penalty. Après une longue interruption de la partie pour permettre au VAR et à l’arbitre du match de se prononcer, Francesco Caputo a inscrit son 19e but de la saison (1-1, 42e). Mais Ibrahimovic, une nouvelle fois parfaitement servi par Calhanoglu, a dribblé Andrea Consigli pour faire 1-2 (45e+2).

Les locaux, réduits à dix peu avant la mi-temps après une seconde jaune de Mehdi Bourabia, n’ont plus vraiment eu voix au chapitre dans le second acte hormis quelques actions dans le rush final.

Âgé de 21 à peine, le portier des Rossoneri Gianluigi Donnarumma a fêté – déjà – sa 200e apparition avec son club. C’est d’ailleurs contre Sassuolo qu’il avait débuté sa carrière en Serie A, le 25 octobre 2015. Il était alors devenu, à 16 ans et 8 mois, le portier le plus jeune à débuter en championnat.

Au classement, l’AC compte 59 unités au compteur et occupe la 5e place, directement qualificative pour la phase de groupes de l’Europa League. L’AS Rome (6e, 58 pts) et Naples (7e, 56 pts) sont en embuscade avec un match de moins. Quant à Sassuolo, il occupe le 8e rang (48 pts).