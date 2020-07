Aston Villa se relance dans la course au maintien en battant Arsenal

Aston Villa a frappé un grand coup mardi soir en battant Arsenal 1-0 lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League.

Les Villains ont piégé les Londoniens grâce à un but de l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht et de Mouscron Mahmoud ‘Trezeguet’(27e), auteur de son 6e but en Premier League cette saison.

Cette victoire permet à Aston Villa de s’extraire de la zone rouge et de grimper à la 17e place à une journée de la fin. Si elle a obtenu un succès fondamental, l’équipe de Bjorn Engels, blessé au tendon d’Achille, est pourtant loin d’avoir terminé le boulot pour rester en première division.

Aston Villa (34 pts) compte en effet autant de points que Watford, 18e et premier relégable, et trois de plus que Bournemouth (19e, 31 pts). En cas d’égalité de points, c’est la différence de buts qui départagera ces trois équipes. Lors de la dernière journée prévue dimanche, Aston Villa recevra West Ham qui est 16e avec 37 points et peut difficilement être relégué en raison d’une différence de buts largement favorable. Watford se déplacera lui sur la pelouse d’Arsenal alors que Bournemouth ira à Everton.

Dixième de Premier League avec 53 unités, Arsenal n’a plus rien à espérer en championnat. Les Gunners sont d’ores et déjà concentrés sur la finale de FA Cup face à Chelsea (1er août), seule possibilité pour eux d’être européens la saison prochaine.