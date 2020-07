Plus grand nombre de cas depuis juin au Québec et en Ontario

Les deux provinces canadiennes les plus touchées par la pandémie de coronavirus enregistraient mardi leurs plus grands nombres de nouveaux cas depuis le mois de juin.

Cette hausse des nouveaux cas au Québec et en Ontario survient alors que ces provinces, également les plus peuplées du Canada, sont largement déconfinées.

Le Québec a enregistré 180 nouveaux cas, plus grand nombre depuis le 12 juin, ainsi qu’un décès au cours des dernières 24 heures, selon le bilan du gouvernement de la province. Le Québec a enregistré depuis mi-mars plus de la moitié des quelque 111.000 cas de coronavirus comptabilisés au Canada et près des deux tiers des 8.892 décès, essentiellement dans des maisons de retraite, à Montréal et dans sa banlieue.

L’Ontario, province la plus peuplée, a répertorié de son côté 203 nouveaux cas, plus grand nombre depuis fin juin, et 1 décès. «Bien qu’il s’agisse de données pour une seule journée, c’est inquiétant», a jugé la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, précisant que «57%» des cas ont été diagnostiqués chez les 39 ans et moins.

Au Québec, plus du quart des nouveaux cas concernaient des adultes âgés entre 20 et 40 ans. Plusieurs de ces nouveaux cas concernent des jeunes qui sont allés dans des bars ou qui ont participé à des rassemblements, a indiqué à la presse Howard Njoo, un responsable de la Santé publique du Canada.

Après avoir largement aplani sa courbe de nouveaux cas en juin, le Québec a enregistré plus de 100 cas chaque jour depuis une semaine. La province est la seule au Canada à imposer depuis le week-end dernier le port du masque dans tous les espaces publics clos.

La Colombie-Britannique et l’Alberta, deux provinces de l’Ouest du pays, observent également une recrudescence de nouveaux cas.