Coronavirus: plus de 184 cas par jour en moyenne, une hausse de 89% par rapport à la semaine précédente

Le nombre de cas de coronavirus en Belgique grimpe encore dans le bilan de ce mercredi. C’est le 14e jour consécutif d’augmentation.

Par rapport aubilan communiqué la veille, 164 cas sont venus s’ajouter, portant le total de contaminations au Covid-19 en Belgique à 64.258 depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres de Sciensano. C’est un peu moins que les hausses signalées lors des jours précédents (+ 201 cas mardi, + 187 lundi, +261 samedi et +207 dimanche). Mais, par rapport à la semaine précédente, c’est une hausse encore plus importante: 89%, contre 79% mardi, 66% lundi, 61% dimanche et 46% samedi. Au cours de la période du 12 au 18 juillet, il y a eu en moyenne 184 cas par jour. Cette moyenne était de 99 jeudi, 115 vendredi, 127 samedi, 143 dimanche, 154 lundi et 175 mardi.

Pour rappel, l’Institut de Santé publique ne prend pas en compte les chiffres des quatre derniers jours dans l’attente qu’ils soient consolidés.

+ INFOGRAPHIES | Tous les chiffres du coronavirus

La moyenne du nombre de décès sur cette même période n’a pas encore été communiquée. Elle était de 2,9 dans le bilan de mardi, soit en augmentation de 82%.

Au niveau des hospitalisations, les chiffres grimpent très légèrement et atteignent désormais la barre des 12 par jour en moyenne entre le 12 et le 18 juillet. Pour rappel, le record de nouvelles hospitalisations en un jour remonte au 28 mars et s’élevait à 629.