Charleroi contraint au partage en amical à Visé (1-1)

Au terme d’une prestation très imparfaite, le Sporting de Charleroi n’a pu faire mieux qu’un match nul ce mardi face à Visé, équipe de Nationale 1 (1-1).

Visé – Charleroi 1-1

Buts: Tsadjout (0-1, 12e), Anisse (1-1, 70e).

CHARLEROI: Descamps; Busi (46e Gillet), Zajkov (64e Nicholson), Dessoleil (46e Diagne), Kayembe (46e Willems); Henen (59e Delfi), Hendrickx (59e Morioka), Lazare (59e Ilaimaharitra), Fall (46e Gholizadeh); Nkuba (46e Niane), Tsadjout (46e Descotte).

Pour son sixième match de préparation, Charleroi se déplaçait sur le terrain champêtre de Lixhe pour défier Visé, club de Nationale 1 (ancienne D1 amateurs) entraîné José Riga et qui compte en ses rangs un certain Jonathan Legear.

Sur un terrain étroit et sous une chaleur estivale, les Zèbres, en 4-4-2, ont rapidement pris l’avantage grâce à Tsadjout, opportuniste au moment de profiter d’un mauvais dégagement de la défense adverse (0-1, 12e). On les pensait lancer, mais ils ont un peu cochonné leur première mi-temps, trop imprécise et trop nerveuse, confirmant leurs difficultés à se montrer concret dans la zone offensive.

La deuxième partie de match, avec un passage en 3-4-3 suite aux nombreux changements de joueurs, n’a pas été franchement meilleure. Trop de laxisme et pas assez de percussion.

Visé a d’ailleurs profité d’un errement dans la défense carolo pour égaliser, via une belle demi-volée de Anisse (1-1, 70e).

Un partage décevant pour Charleroi avant de se déplacer à Metz vendredi pour son prochain match amical.