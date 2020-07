Laurent Ciman et Toronto qualifiés pour les huitièmes de finale du mini-tournoi de MLS

Le Toronto FC et Laurent Ciman se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi de reprise du championnat nord-américain de football (MLS) mardi à la suite de leur partage 0-0 contre New England Revolution.

L’ancien Diable rouge a débuté la rencontre sur le banc et est monté au jeu à la 82e minute.

Interrompue à la mi-mars après deux journées de compétition en raison de la pandémie de coronavirus, la MLS a repris début juillet par une phase de groupe suivie d’un système par élimination directe, le tout à huis clos dans les installations de Disney World en Floride.

Une phase finale pour laquelle Toronto s’est qualifié. Après les trois matches au programme, les Canadiens sont en tête de leur groupe avec 5 points comme le New England Revolution. DC United (2 pts) peut encore les dépasser en cas de victoire par plus de deux buts d’écart contre l’Impact Montréal mais la qualification, réservée aux deux premiers de chaque groupe et aux meilleurs troisièmes, est déjà acquise pour Toronto.

Après cette première phase de groupes, dont les résultats sont également pris en compte pour la saison régulière, Toronto est donc attendu pour la phase finale de ce mini-tournoi à élimination directe dont le vainqueur sera assuré de disputer la Ligue des Champions de la Concacaf 2021.

À l’issue de ce tournoi, la MLS espère pouvoir reprendre la saison régulière dans ses stades, avec un calendrier raccourci.