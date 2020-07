Feux d’artifice et vandalisme à la Résidence Marcel Carbonnelle à Tournai

La nuit de lundi à mardi a été particulièrement agitée et bruyante à la RMC. Certains ont célébré à leur manière la fête nationale. Les riverains sont en colère...

Plusieurs riverains de la Résidence Marcel Carbonnelle cachaient difficilement leur colère, ce mardi matin, en constatant les dégâts commis durant la nuit par des «fêtards» auxquels s’étaient joints des vandales.

«Vers minuit, on a entendu ce que l’on croyait être des pétards, nous a confié un riverain. En réalité, il y avait toute une bande de jeunes qui allumaient des feux d’artifice sur le jardin de la résidence. Cela, à deux pas des habitations et sans aucun respect pour les règles de distanciation…»

Un peu plus loin, une voisine que les feux d’artifice n’avaient manifestement pas sorti des bras de Morphée, nous a indiqué que c’est l’intervention des pompiers et de la police, un peu plus tard, vers 2 h du matin, qui l’a réveillée.

Les vandales ont notamment mis le feu à une chaise en plastique ainsi qu’à un pneu qui a fait fondre une partie du revêtement de la rue. EdA

Des vandales ont mis le feu au moins à un pneu et à un fauteuil en plastique et cela, en plein milieu de la rue (de la RMC) passant devant l’école primaire du Val d’Orcq, à deux pas du chemin de la Ramée. Ce mardi matin, les traces de ces incendies étaient d’autant plus visibles que, sous l’effet de la chaleur, une partie du revêtement de la voirie a fondu laissant un trou béant en plein milieu de cette dernière.

Selon les riverains qui ont témoigné, il n’est pas rare que la résidence s’agite à la tombée du jour. Les habitants ne sont pas les seuls à ses plaindre de cette situation, ceux des quartiers environnants en subissent également les conséquences.

«Une situation que nous ne connaissions pas, ou en tout cas plus rarement par le passé», nous a expliqué un habitant dépité.