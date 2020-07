Le 67e concile des Chevaliers de la Tour sacrifié sur l’autel du coronavirus à Tournai

Les toges des Chevaliers de la Tour devront rester au vestiaire cette année à cause du coronavirus…. Com.

Crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de concile des Chevaliers de la Tour en 2020. Le renouveau, ce sera pour l’an prochain…

Créée en 1953 par Marc Rimbaut qui en deviendra le premier Grand Maître, la confrérie des Chevaliers de la Tour réunit des défenseurs et ambassadeurs de la ville de Tournai. Depuis sa fondation, elle a «adoubé» plus de 600 ambassadeurs, ministres, sénateurs, députés, consuls généraux, officiers, maires, bourgmestres et personnalités du monde économique, artistique, culturel, social et diplomatique. Cela, traditionnellement lors d’un concile annuel qui se tient dans la salle prestigieuse du Salon de la reine, à l’hôtel de ville de Tournai. Les adeptes s’affichant avec une toge rouge bordée de blanc qui marque leur allégeance à Dame Tournai.

Malgré l’apparence quelque peu désuète de ce type de tradition, les Chevaliers expriment depuis les deux ou trois dernières années leur volonté de rajeunir quelque peu la tradition.

Il y a deux ans, Étienne Boussemart écrivait d’ailleurs à ce propos: «le temps, c’est ce qui a manqué au bureau «pour mettre en place les nombreuses suggestions venues de tous les horizons mais qui est un signal fort venu des Tournaisiens pour que la confrérie prenne un nouveau départ, fait d’amitié, de cohérence, d’implications multiples», clame le Grand Maître Jacques Malice». Le dernier cité se voulait intérimaire à ce poste qu’il occupait depuis la démission, l’année précédente, de Georges Toubeau. C’est finalement Jacques Malice qui devait revêtir la toge de Grand Maître lors du dernier concile en septembre 2019.

D’aucuns imaginaient que le renouveau des Chevaliers serait à l’ordre du jour du 67e concile prévu dans quelques semaines. Ce ne sera pas le cas pour les raisons que l’on sait et il faudra attendre 2021, pour découvrir le nouveau visage des chevaliers du futur…