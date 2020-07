Danielle Collins doit quitter le World Team Tennis pour avoir enfreint les règles de sécurité

Danielle Collins ne pourra pas participer à la suite du World Team Tennis, tournoi exhibition par équipes, à White Sulphur Springs (Virginie occidentale). L’Américaine de 26 ans, 51e joueuse mondiale, n’a pas respecté le protocole lié au coronavirus.

Carlos Silva, le CEO de World Team Tennis, a confirmé l’information dans un communiqué. «Nous avons renvoyé Danielle Collins pour le reste du tournoi après qu’elle a enfreint notre protocole Covid-19 et quitté le Greenbrier Resort et l’État de Virginie occidentale. Le protocole a été mis en place et communiqué à de nombreuses reprises pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs et staff.»

Collins, l’an passé demi-finaliste de l’Open d’Australien, jouait pour Orlando Storm. Jeudi passé, elle avait été battue en simple par Kim Clijsters (New York Empire) 5-4.