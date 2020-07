Donald Trump annonce qu’il compte reprendre ses briefings quotidiens

Le président américain Donald Trump va reprendre ses briefings réguliers à destination de la presse sur l’évolution de la pandémie de coronavirus, alors que les sondages confirment la dégringolade de son taux de popularité à mesure que les cas d’infections explosent outre-Atlantique.

«Je vais m’impliquer et nous allons recommencer à faire des briefings… probablement demain», a indiqué le président américain depuis le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington lundi. «C’est une bonne manière de fournir des informations au public», a-t-il ajouté soulignant qu’il comptait se concentrer sur les vaccins et thérapies.

Pendant des semaines, alors que l’épidémie de Covid-19 commençait à se répandre aux USA, le président républicain – qui joue sa réélection cette année – tenait une conférence de presse quasi quotidienne.

Ces briefings duraient parfois des heures et certains ont viré à des joutes verbales avec les journalistes.

Ce week-end, le président a accordé une interview à Fox News, au cours de laquelle il a tenté de défendre sa stratégie de lutte contre la pandémie. Donald Trump a affirmé que son pays avait «l’un des taux de mortalité les plus bas, peut-être le plus bas au monde», ce que contestent certains experts, et que la maladie finirait par «disparaître».

La nation a pourtant enregistré plus de 60.000 cas de Covid-19 quotidiennement sur les six derniers jours, et dimanche le compteur du nombre total de cas était de 3.762.081 aux États-Unis, le pays le plus touché par la maladie.

Entre-temps, le candidat démocrate Joe Biden, qui ne s’affiche plus sans porter de masque buccal, devance le président républicain de neuf points de pourcentage dans la moyenne des sondages nationaux effectuée par le site RealClearPolitics.