Charles Michel: «les dernières étapes sont toujours les plus difficiles»

Le président du Conseil européen Charles Michel s’est brièvement adressé à la presse lundi en fin d’après-midi, indiquant qu’il allait transmettre aux délégations nationales réunies à Bruxelles en sommet européen une nouvelle proposition de compromis.

«Je suis convaincu qu’un accord est possible», ajoute le Belge alors que le sommet, initialement prévu sur deux jours (vendredi-samedi), se prolonge vers la soirée (et la nuit?) de lundi. Dans sa nouvelle «négobox» (ou «boite de négociations»), l’instrument de relance Next Generation EU est maintenu à un total de 750 milliards, mais la part de subventions dans ce paquet d’aides aux États est réduite à 390 milliards, le reste (360 milliards) étant des prêts.

La nouvelle proposition est «le fruit d’un travail extrêmement intense», un «travail collectif», a souligné Charles Michel dans sa brève allocution.

«Les dernières étapes sont toujours les plus difficiles», ajoute-t-il.

Les 27 chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’UE sont réunis à Bruxelles depuis vendredi matin. Ils se penchent essentiellement sur deux sujets délicats, liés l’un à l’autre: le cadre budgétaire de l’UE pour les 7 prochaines années, et l’instrument de relance post-coronavirus que la Commission avait proposé à 750 milliards d’euros, mais que certains pays dits «frugaux» (le quatuor Pays-Bas, Suède, Autriche, Danemark, auquel se rallie la Finlande) voudraient diminuer.

L’unité de l’UE fait partie des enjeux de ces difficiles négociations

S’il avait initialement annoncé un retour en «plénière» des 27 chefs d’État et de gouvernement pour 14h00, puis 16h00, 17h00 et enfin 18h00, on ne sait pas quand les leaders seront finalement réellement tous à nouveau assis autour de la même table. Le long week-end a été ponctué de plénières à 27 et de réunions en plus petit format. A plusieurs reprises, le groupe des «frugaux» (ou «pingres», selon le point de vue) s’est réuni, mais il y a eu aussi plusieurs entretiens entre pays «du sud» (Grèce, Italie, Espagne, Portugal), qui espèrent une aide consistante, et entre pays «de Visegrad» (Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie), chacun des ces pôles ayant aussi eu l’occasion de venir discuter avec Charles Michel, souvent épaulé du couple franco-allemand composé d’Angela Merkel et Emmanuel Macron.

Selon le nouveau document de compromis transmis aux 27 en début de soirée, le pot total de l’instrument de relance post-coronavirus (Next Generation EU) est bien maintenu à 750 milliards d’euros, ce qui semble donc une victoire pour les économies les plus touchées par la crise du coronavirus (essentiellement les pays du sud). En revanche, de 500 milliards de subventions dans la proposition initiale, on passerait à 390, le reste étant complété par des aides sous forme de prêts. Cet instrument doit être financé par un emprunt de la Commission sur les marchés des capitaux, une forme d’endettement commun qui jusqu’il y a peu faisait frissonner d’horreur les Allemands.

Quant à l’approbation finale des financements de relance, liés à la concrétisation de réformes et objectifs tels qu’exposés dans les «plans de résilience» que chaque État devra soumettre, le Belge n’a pas suivi les demandes très poussées des Pays-Bas. Ces derniers voulaient une sorte de «droit de véto» pour pouvoir empêcher des payements si certains pays étaient jugés trop laxistes dans la mise en application de réformes économiques. Charles Michel reprend son idée de «frein d’urgence», selon laquelle un État mécontent pourrait exiger que l’on débatte en Conseil européen des résultats d’un autre.

La conditionnalité liée au respect de l’État de droit, pour les programmes du budget européen «classique», est aussi maintenue dans cette nouvelle proposition, malgré l’opposition très ferme de la Hongrie et de la Pologne à cette nouveauté.