Dino Toppmöller, entraîneur de la saison dernière à Virton, devient adjoint au RB Leipzig

Le club de Bundesliga du RB Leipzig a renforcé son staff technique avec Dino Toppmöller, lundi.

Le fils de l’ancien entraîneur Klaus Toppmöller, qui a déjà atteint la finale de la Ligue des champions avec le Bayer Leverkusen, était l’entraîneur de l’Excelsior Virton en Proximus League jusqu’en décembre dernier. Il a signé un contrat pour deux saisons avec le 3e classé du dernier championnat en Allemagne. Il sera l’adjoint du T1 Julian Nagelsmann.

Toppmöller et Virton se sont séparés au début du mois de décembre, alors que les Gaumais ont été à la lutte pour la première place de la tranche initiale jusqu’à la fin. Finalement, Virton a plié dans un duel direct face à OHL. L’insatisfaction d’une partie des dirigeants a été la raison du départ de Toppmöller.

Toppmöller, 39 ans, a été brièvement actif comme joueur à Manchester City et aussi en Allemagne dans des équipes comme Bochum, l’Eintracht Francfort et Augsbourg. En tant qu’entraîneur, il a connu le succès au Luxembourg ces dernières années. Il a mené Dudelange, l’équipe sœur de Virton, à trois titres nationaux consécutifs entre 2016 et 2019.