Le douanier de Rongy/Rumegies vous rappelle le port du masque obligatoire…

Depuis ce lundi, le masque est aussi obligatoire en France dans les lieux clos. Le douanier de Rumegies nous le rappelle en arborant lui-même un joli masque en tricot…

De Laplaigne à Howardries en passant par Bléharies et Rongy, ces quelques kilomètres de frontière étaient jadis fortement fréquentés par les fraudeurs. L’alcool et le tabac figuraient en tête des produits les plus convoités.

Les douaniers avaient notamment pour mission de lutter contre le trafic de ces marchandises.

Si l’on excepte la fermeture récente et temporaire des frontières en raison de la crise sanitaire, rappelons que celles-ci étaient sévèrement contrôlées jusqu’en 1995. Ce n’est en effet qu’en mars de cette année-là que les accords de Schengen ont pris effet dans sept pays: la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne. À partir de cette époque, les voyageurs ont alors pu circuler dans l’ensemble de ces pays sans contrôle des passeports aux frontières. La liste des pays concernés s’est bien entendu étoffée au fil du temps.

Pour rappeler cette belle époque, une statue (de taille réelle) d’un douanier a été réalisée à la demande des autorités franco-belges. Le personnage en résine doit son réalisme au talent de l’artiste Erik Dupon, un sculpteur installé à Haring, dans la région de Poperinge qui a également immortalisé le motocycliste américain de la Glanerie et le soldat de la Brigade Piron, à Rongy.

Le «douanier de Rumegies» est quant à lui assis à la même place, depuis son inauguration en octobre 2007, devant le poste de douane du pont Cailloux à deux pas du rieu de l’Elnon qui fait frontière entre les deux pays.

L’aubette actuelle a été construite après la seconde Guerre mondiale, en remplacement de l’ancienne cabane en briques et en planches.

Le douanier porte un joli masque en tricot. Un ustensile qui n’est sans doute pas aussi efficace que ceux que nous devons désormais porter tant en Belgique qu’en France dans tous les lieux clos accessibles au public. Nous ignorons – tout comme la mairie de Rumegies que nous avons contactée – qui est à l’origine de cette initiative, mais elle a au moins le mérite de rappeler l’obligation entrée en vigueur en France depuis ce lundi. Elle est vraisemblablement l’œuvre d’un particulier qui ne manque ni d’humour, ni de talent lui-aussi, dans le domaine du tricotage…