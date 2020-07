Reprise d’incendie dans l’entreprise Omicagroups à Tournai

Les services de secours sont à nouveau intervenus lundi midi dans la société Omicagroups à Tournai où un incendie qui couvait a repris. Deux corps de pompiers sont sur les lieux.

Le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde a été alerté lundi, vers 12h45, qu’un incendie s’était à nouveau déclaré dans les installations de la société Omicagroups, implantée le long de la chaussée de Douai à Tournai. Cette firme est spécialisée dans le recyclage automobile.

Un premier incendie s’y était déjà déclaré le 9 juillet. «Il s’agit d’une reprise du précédent incendie. Nous allons procéder au refroidissement des matières qui sont en combustion», indique-t-on à 14h00 au centre d’appels de la Wapi.

L’incendie s’est déclaré dans une zone de stockage d’éléments en plastique qui à présent se consument. Venant des casernes de Tournai et d’Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. L’extinction est toujours en cours. Le personnel de l’entreprise et les pompiers doivent d’abord extraire les matières en feu des hangars, avant de pouvoir procéder à l’extinction des déchets.