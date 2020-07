Touring s’attend à un week-end classé rouge sur nos routes dans le sens des départs: «Évitez de partir ce samedi si possible»

Que les vacances soient devant ou déjà derrière eux, les automobilistes ne pourront échapper aux embouteillages sur les routes européennes le week-end à venir. Les prévisions de trafic sur les routes des vacances sont au rouge dans le sens des départs et à l’orange dans le sens des retours, prévient lundi l’organisation de mobilité Touring.

Bien que sans encombrements, les routes seront déjà chargées dès jeudi. Touring a classé «rouge» la journée de vendredi dans le sens des départs en Allemagne et en Suisse. Ailleurs en Europe, la circulation sera dense à partir de midi et restera difficile jusqu’au soir.

La journée de samedi «est à éviter dans le sens des départs», avec les premiers bouchons prévus très tôt le matin et des files qui ne devraient se résorber que dans la soirée. Les heures de pointe se situeront entre 10 et 15h00, avec un pic prévu à midi.

Le dimanche est classé «jaune», ce qui signifie que la circulation sera dense mais fluide.

Touring s’attend à un vendredi calme pour les automobilistes se dirigeant dans le sens des retours. Samedi est cependant classé «orange» à l’exception de l’Allemagne et la Suisse, où de longues files sont à craindre (rouge). Dimanche sera également classé «jaune» pour les retours de vacances.

L’organisation de mobilité conseille de partir le dimanche et estime que le meilleur jour pour revenir est le vendredi.

La circulation sera dense en Belgique les vendredi après-midi et soir et le samedi matin, avec des risques de bouchons sur la E40 entre Bruxelles et la Côte et sur la liaison entre Bruxelles et les Ardennes (E411). Dans le sens des retours, des files sont à craindre le dimanche soir en direction de l’intérieur du pays.