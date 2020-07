Aubange, deuxième commune belge la plus touchée: les réponses à vos questions

Avec 29 cas dépistés en sept jours, Aubange est la 2e commune belge la plus touchée par le Covid. Loin derrière Anvers.

Les chiffres Covid-19 de la semaine dernière ont de quoi surprendre. Entre le 11 et le 18 juillet, la commune d’Aubange apparaît comme la 2e commune belge où le plus de cas positifs ont été détectés.

Aubange, avec 29 cas en sept jours, figure toutefois bien loin derrière Anvers où le nombre de cas explose (183 cas).

Reste que la commune du Sud-Luxembourg est la commune francophone la plus touchée, comme le relèvent nos confrères du Soir.

En Région wallonne, Aubange figure devant Mouscron (14 cas), Verviers (13 cas) et Charleroi (10 cas).

Le nombre de cas officiellement détecté à Aubange présage-t-il d’un gros rebond du Covid-19 en province de Luxembourg?

Pas forcément.

Seize autres cas ont été dépistés la semaine dernière dans notre province. Dix dans le Sud-Luxembourg (6 à Arlon, 2 à Messancy et 2 à Musson), les autres en Centre-Ardenne.

Comment expliquer la situation à Aubange?

Jean-Sébastien Goffinet, hygiéniste au sein de l’hôpital Vivalia d’Arlon, n’est pas surpris qu’une commune de notre province, puisse être la 2e commune la plus touchée du pays en sept jours, d’autant plus qu’Aubange se situe aux trois frontières, dans une région densément peuplée.

C’est une commune qui compte dans sa population active plus de 50% de travailleurs frontaliers. Or les frontaliers sont invités massivement à se faire dépister au Grand-Duché.

D’où viennent les cas positifs?

Selon l’Aviq, agence wallonne de la santé, interrogé par nos confrères du Soir, la situation à Aubange serait liée «à des cas individuels et à des cas de familles».

Ce qui n’étonne pas Jean-Sébastien Goffinet. «Cela peut aller très vite, relève-t-il. Il suffit qu’une famille nombreuse soit touchée pour que le nombre d’infections grimpe d’un coup. Ce qui est important lorsqu’on est dépisté positif, c’est de bien citer toutes les personnes qu’on a vues au cours des derniers jours, afin qu’elles se mettent en quarantaine. Il ne faut surtout pas être gêné d’être positif.»

Faut-il s’inquiéter du nombre de cas détectés à Aubange?

Non, à condition d’éviter tout relâchement. «Il faut retaper sur le clou: distanciation sociale, lavage des mains et port du masque sont les gestes barrière à respecter», rappelle Jean-Sébastien Goffinet.

Quel effet sur les hospitalisations?

Au 18 juillet, les hôpitaux de la province ne comptaient plus que deux patients Covid-19 dans leurs unités. Parviendra-t-on à vider nos hôpitaux du Covid? Cela paraît plus qu’aléatoire, au vu du nombre de nouvelles infections. «Nous nous attendons à de nouvelles arrivées dans les hôpitaux. On espère pas trop», répond l’hygiéniste de Vivalia.