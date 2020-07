10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Pas de kayak pour les scouts en bord de Lesse; Notre série «Leurs vacances en noir-jaune-rouge»; Kompany, la première tuile… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce lundi 20 juillet.

1 Sur le toit du COOP, la plus belle terrasse de Bruxelles: «Un théâtre dont on lit les gradins»

On a trouvé la plus belle terrasse de Bruxelles: c’est le toit du COOP, le centre de découvertes canal à Anderlecht. Là-haut, c’est toute la capitale qu’on lit «à livre ouvert». On vous y perche pour un voyage à travers temps, espace et classes sociales. Et en bonus, on vous envoie dans 4 autres musées avec panorama à 360°.

+ A LIRE

2 «Il y a un souci dans le recrutement» pour les boucheries

Il y a quelque peu, la société Baltus communiquait sur son intention de recruter une dizaine de collaborateurs. Si certains y voient un coup de pub pour la société qui compte quatre boucheries, un gîte, un supermarché, deux brasseries et une boulangerie, la réalité se trouve cependant autre part: «Aujourd’hui, nous travaillons avec 43 collaborateurs. Si nous avons communiqué sur le recrutement, c’est simplement que nous ne trouvons personne! L’agence intérim avec qui nous travaillons est dans le même cas», note le boss, Marc Baltus, soulignant un «réel souci dans ce recrutement.»

+ A LIRE

3 PHOTOS| Dans leur bulle au grand air, les scouts en bord de Lesse à Dinant

Alors qu’à quelques kilomètres de là, les touristes s’empilent sur les terrasses du bord de Meuse dinantais, sans plus aucune mesure de précaution, et c’est très interpellant, des scouts installent leur camp à Pont-à-Lesse. Ils viennent de Verlaine, en Hesbaye hutoise.

+ A LIRE

4 Notre série: Leurs vacances en noir-jaune-rouge

Jean-Benoît, d’Ouffet, photographe nature, a changé ses plans d’été et va explorer Viroinval et sa réserve. Avec ses quatre enfants.

+ A LIRE

5 Namur: le «Crépuscule» de Nicolas Buysse, vu d’un transat

Le comédien namurois Nicolas Buyssea été inspiré pendant le confinement. Il revient avec des spectacles dont «Crépuscule», à voir en ce moment en plein air. S’il avoue avoir une prédilection pour le théâtre en raison du contact direct avec le public et de l’adrénaline qu’il procure, Nicolas Buysse fait aussi du cinéma. Il sera bientôt aux côtés de Benoît Poelvoorde et de Monica Bellucci pour un tournage

+ A LIRE

6 À Arlon, 20 jeunes ont restauré plus de 80 tombes

Ce sont donc 80 tombes abandonnées qui ont ainsi pu être nettoyées, entretenues et revalorisées avec un impact très positif auprès des personnes qui fréquentent le cimetière, soit pour s’y recueillir, soit pour s’y balader.

+ A LIRE

7 La Belgique, plein de fois

La fête nationale commence dès ce lundi à la télé. Avec des films, des docus, de la musique, un défilé…

+ A LIRE

8 Kompany, la première tuile

Touché à l’adducteur, le capitaine passera un examen. Son absence pourrait être longue, craignait le staff.

+ A LIRE

9 De Bruyne doit tout miser sur la C1

Après avoir cédé sa couronne de Premier League à un Liverpool intransigeant, Manchester City a abandonné un autre de ses trophées ce week-end.

Évincés de la FA Cup par un Arsenal aussi réaliste que solidaire (0-2), les protégés de Pep Guardiola n’ont finalement préservé leur titre qu’en League Cup.

+ A LIRE

10 PHOTOS | La principauté de liège et le gothique

L’ancienne principauté regorge de trésors architecturaux en tout genre. Des styles qui ont jalonné l’histoire de l’art et se sont inscrits durablement dans le patrimoine liégeois. L’art gothique, qui se développe dès la seconde partie du Moyen Âge et s’étend sur plus de 400 ans en est l’un des nombreux exemples. On le rencontre à divers endroits de la ville et de ses alentours.

+ A LIRE