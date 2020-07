Anele (ex-Genk) revient en Belgique, à Roulers

Anele Ngcongca, bien connu pour avoir brillé avec le KRC Genk, revient cette saison en Belgique. Le défenseur sud-africain a signé un contrat avec le KSV Roulers, a annoncé lundi le club de 1re nationale (D1 amateurs).

Anele, 32 ans, arrive du Mamelodi Sundowns FC. Il a signé un contrat de deux saisons plus une option sur une campagne supplémentaire au Schiervelde.

Entre 2007 et 2015, Anele a porté le maillot de Genk. En huit saisons, le défenseur polyvalent a joué 279 matchs pour les Limbourgeois. Il est devenu avec Genk champion en 2011 et a remporté la Coupe en 2009 et 2013.

Lors de la saison 2015-2016, Anele a été prêté à l’ES Troyes AS pour un an, avant de rentrer dans son pays. Au cours des quatre saisons avec les Sundowns, il a joué 97 matchs et est devenu deux fois champion d’Afrique du Sud, a remporté la Coupe et la Super Coupe de la CAF.