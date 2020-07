Bulle réduite et contrôles renforcés, le Grand-Duché durcit les mesures anti-Covid

Dimanche, le premier ministre grand-ducal, Xavier Bettel, a annoncé plusieurs mesures de restriction pour stopper la propagation du virus dans le pays.

La principale de ces mesures appliquées au Grand-Duché de Luxembourg: la limitation à 10 (au lieu de 20 précédemment) du nombre de personnes que l’on peut recevoir à la maison, dans la sphère privée (à l’intérieur comme à l’extérieur). Cette nouvelle restriction entre dès à présent en vigueur dans le pays et constituera un amendement aux lois Covid.

Dimanche soir, lunettes sur le nez, costume noir, Xavier Bettel semble pressé d’en finir. Car, en Belgique, les négociations visant à dégager un plan de relance économique pour l’UE, sont serrées. Ultra-serrées, même. Mais la recrudescence des cas de Covid-19 au Grand-Duché l’a contraint à faire un aller-retour express depuis Bruxelles. «Nous allons nous limiter aux mesures que nous avons prises dans la lutte contre le Covid-19», dit-il d’emblée. Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont ainsi 5 605 infections qui ont été confirmées au Grand-Duché et 111 décès sont également à déplorer.

En effet, depuis le déconfinement et malgré les appels répétés du gouvernement en faveur des gestes barrières et de la distanciation sociale, et la promulgation pas plus tard que jeudi dernier de la seconde loi Covid, force est de constater que le nombre d’infections au Covid-19 reste à la hausse au Luxembourg. En tout, 670 personnes ont été infectées depuis lundi au Grand-Duché.

«Quelques minutes d’égarement peuvent engendrer beaucoup de mal»

Loué dans un premier temps par ses voisins pour sa gestion de la crise sanitaire, le Grand-Duché est aujourd’hui pointé du doigt. Le pays a été placé sur la liste rouge de 11 pays, sur la liste orange de la Belgique, tandis que la Sarre et la Rhénanie-Palatinat imposent une quarantaine à ses ressortissants.

Autres mesures annoncées par Xavier Bettel ce dimanche: des contrôles et des sanctions renforcés par la police grand-ducale ces prochains jours afin de forcer les gens à se conformer aux règles d’or (gestes barrières, distanciation sociale, quarantaines, rassemblements). Pour les bars, entreprises ou commerces qui seraient tentés d’outrepasser ces fameuses règles, ils s’exposent, en plus de la forte amende, à devoir baisser le rideau pendant une période de 3 mois, voire à rembourser les aides de l’État. Dissuasif à souhait comme mesure.

«Oui… Nous pouvons déjà parler de deuxième vague (NDLR: au Grand-Duché)», estimait ce dimanche matin dans Le Républicain lorrain le Dr Bernard Weber, des Laboratoires Réunis. Pour l’heure, les chiffres sont alarmants, mais la situation semble sous contrôle, maîtrisée. Pour autant, elle pourrait encore déraper. «Quelques minutes d’égarement peuvent engendrer beaucoup de mal», a souligné le premier ministre.

«Mais en changeant notre comportement, en se montrant responsables et vigilants, on peut diminuer les infections et combattre efficacement le virus», a assuré la ministre de la Santé, Paulette Lenert, juste avant que Xavier Bettel prenne congé de l’assistance.