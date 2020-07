John Rahm détrône Rory McIlroy et devient n°1 mondial

L’Espagnol Jon Rahm a remporté dimanche le Memorial Tournament, une épreuve du circuit américain professionnel de golf (PGA) dotée de 9,3 millions de dollars jouée à huis clos à Dublin (Ohio). Ce succès qui lui a rapporté 1,465 million d’euros lui permet de devenir le nouveau N.1 de golf. Il détrône le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui a dû se contenter de la 32e place dans cette épreuve.

Lauréat de l’European Tour l’an dernier et de trois tournois de ce circuit Rahm n’a remporté que son 4e tournoi sur le circuit PGA. Il devient à 25 ans le premier Espagnol à prendre la tête du classement depuis Severianos Ballesteros en 1989. Plus jeune, il avait aussi occupé la première place au classement des joueurs amateurs. Il était devenu professionnel à l’issue de l’US Open en 2016 qu’il avait terminé en 23e position en tant qu’amateur.

«J’ai du mal à réaliser maintenant», a déclaré Rahm dont deux membres de sa famille sont morts du Covid-19. «Il y a tellement de choses dans ma tête en ce moment qui n’ont rien à voir avec le golf», a-t-il déclaré.

Rahm a terminé ses quatre parcours de Muirfield Village en 279 coups, soit 9 coups sous le par, devançant au total l’Américain Ryan Palmer de 3 coups.

Après les 9 premiers trous du 4e et dernier tour, Rahm menait de huit coups avant de réaliser trois bogeys et un double-bogey, voyant son adversaire Palmer dangereusement se rapprocher. Mais un chip remarquable au 16e trou lui a permis de signer un birdie et de conserver son avantage. «Heureusement, j’ai réussi le meilleur tir court que je puisse espérer. C’était incroyable», a déclaré l’Espagnol de 25 ans. «Que ce coup rentre, c’était exactement ce dont j’avais besoin.» Mais le birdie, s’est transformé en bogey, après que le golfeur ait reçu une pénalité de deux coups. Des caméras de télévision ont en effet montré au ralenti que sa balle avait bougé lorsqu’il a poussé sur l’herbe située derrière celle-ci, bien que cela n’ait pas changé la surface où reposait la balle et que Rahm n’ait pas pu le voir