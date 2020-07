Un temps variable avant le retour du soleil mardi

La pluie s’invitera sur le centre et l’est du pays ce lundi matin. Le temps devrait ensuite devenir plus sec et le ciel hésiter entre nuages et éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 18 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 20 degrés dans le centre et 23 degrés en Gaume. Le vent sera généralement modéré et s’orientera au nord.

Ce soir et cette nuit, les nuages disparaîtront progressivement, laissant place à un ciel relativement dégagé, sous un vent faible et des minima allant de 6 degrés dans les vallées ardennaises à 13 degrés au littoral.

La journée de mardi débutera sous de généreuses éclaircies, puis des nuages cumuliformes se développeront dans l’intérieur des terres. Le soleil résistera néanmoins au littoral et dans le sud du pays. Le vent sera faible puis parfois modéré et soufflera majoritairement de secteur nord. Les maxima oscilleront entre 18 ou 19 degrés au littoral ou en Haute Ardenne et 23 degrés en Lorraine belge.

Les jours suivants s’annoncent calmes et secs avec des éclaircies, parfois quelques nuages et des températures de saison en fin de semaine.