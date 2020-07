MotoE: Xavier Siméon 8e du GP d’Espagne

Le pilote belge Xavier Siméon (LCR E-Team) a terminé 8e ce dimanche du Grand Prix d’Espagne, la course inaugurale de la saison en MotoE (motos électriques) sur le circuit de Jerez de la Frontera, en Espagne. Le Brésilien Éric Granado (Avintia Esponsorama Racing) est le premier vainqueur de l’année.

La Coupe du Monde MotoE vivait sa première course de la saison ce dimanche à Jerez. Une course qui n’a pas vraiment souri à Xavier Siméon. Parti de la 6e position, le Bruxellois a pourtant pris un bon départ et s’est rapidement porté au 5e rang. À la lutte pour la 4e place avec l’Espagnol Alejandro Medina (Openbank Aspar Team), Siméon a finalement perdu trois rangs dans le 4e des 6 tours de l’épreuve et est passé sous le drapeau à damiers en 8e position.

Parti depuis la pole position, le Brésilien Éric Granado a dominé l’épreuve et s’est facilement imposé devant le champion en titre, l’Italien Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) et le Suisse Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP).

La deuxième manche de MotoE aura de nouveau lieu à Jerez dans une semaine, le dimanche 26 juillet, à l’occasion du GP d’Andalousie.