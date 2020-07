VIDÉO | Saelemaekers titulaire et buteur lors de la large victoire du Milan AC contre Bologne

Alexis Saelemaekers a inscrit son premier but italien. Photo News

Alexis Saelemaekers a lancé l’AC Milan vers un large succès 5-1 contre Bologne, samedi, lors de la 34e journée du Championnat d’Italie. C’est son premier but chez les Rossoneri.

Arrivé en janvier, Saelemaekers a débloqué son compteur avec les ‘Rossoneri’à la 10e minute. Après une talonnade de Rebic, Hernandez a centré de la gauche, Ibrahimovic a laissé passer le ballon entre ses jambes, Saelemaekers a repris victorieusement en un temps du gauche, ouvrant le score.

Alexis Saelemaekers a marqué son premier but en Serie A !



Milan a doublé la mise à la 24e minute grâce à Hakan Calhanoglu, qui a profité d’un mauvais dégagement du gardien Skorupski.

Hakan Çalhanoglu double la mise



Takehiro Tomiyasu, ancien défenseur de Saint-Trond, a relancé le suspense avant la pause d’une frappe tendue de l’entrée du rectangle qui s’est logée dans la lucarne de Donnarumma (42e).

Quel joli but de Takehiro Tomiyasu !



Milan reprenait le large en début de seconde période après une percée d’Ismael Bennacer dans l’axe de la défense (49e).

Ismaël Bennacer creuse encore un peu plus l'écart pour l'AC Milan !



Ante Rebic a mis le quatrième but, sur un assist d’Ibrahimovic (57e).

Ante Rebic marque sur une passe de Zlatan Ibrahimovic!



Saelemaekers a ensuite cédé sa place à Krunic (62e). En fin de rencontre, Davide Calabra fixait le score à 5-1 (90e+2).

Et Davide Calabria marque aussi son petit but !



Milan enchaîne avec un huitième match sans défaite (six victoires et deux partages) depuis la reprise. Les ‘Rossoneri’(56 points) occupent la sixième place de la Serie A et tentent de se qualifier pour l’Europa League.

Naples, septième avec 53 points et un match de moins (contre l’Udinese dimanche), est assurée de disputer la phase de poules après sa victoire en Coupe d’Italie. L’AS Rome, cinquième, compte 57 unités avant d’affronter l’Inter Milan dimanche. Bologne (43 points) est dixième.