Villarreal se sépare de deux icônes, dont Santi Cazorla

Cazorla est revenu pour la deuxième fois à Villarreal, club où il a explosé avant de signer à Malaga puis à Arsenal, en 2018.

Dimanche après le dernier match de la saison contre Eibar, Villarreal dira au revoir à deux icônes du club: Santi Cazorla et Bruno Soriano. Le club l’a annoncé samedi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Esta temporada será inolvidable por muchos motivos...



La pena es que no podamos vivirlo juntos, afición.



💛 #LlegendesGroguetes 💛#VillarrealEibar pic.twitter.com/6kLheH1EUi — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 18, 2020

Cazorla, 35 ans, veut poursuivre sa carrière et la rumeur l’envoie au Qatar et plus précisément, à Al-Sadd, le club entraîné par son compatriote Xavi. Soriano, 36 ans, a décidé de prendre sa retraite en tant que footballeur. Le milieu défensif, qui a effectué toute sa carrière avec le Sous-Marin Jaune (417 matches), vient à peine de rentrer de blessure après trois ans de galère en raison de blessures récurrentes au genou. Il compte 10 sélections avec l’Espagne.

Cazorla est revenu pour la deuxième fois à Villarreal, club où il a explosé avant de signer à Malaga puis à Arsenal, en 2018. L’ex-international espagnol (81 sélections) a retrouvé le haut niveau après avoir subi huit opérations en presque deux ans au tendon d’Achille. Le défenseur est parvenu à participer à 34 des 37 matches en championnat, pour 11 buts et 8 passes décisives.