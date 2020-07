Match de préparation: le RWDM s’impose à OHL

Après avoir partagé l’enjeu au FC Malines il y a dix jours (1-1), le RWDM a remporté son deuxième match amical samedi à OH Louvain (2-4).

Entré dans la dernière phase de sa préparation en vue du match retour pour la montée contre le Beerschot, OH Louvain a pris l’initiative. Les Louvanistes auraient pu ouvrir la marque par Jérémy Perbet (4e) et Stallone Limbombe (11e). Par contre, Olivier Miny, servi par Guillaume Hubert, n’a pas laissé passer sa chance (19e, 1-0). Pour cette rencontre, Laurent Demol a aligné Joeri Dequévy, un ex-Louvaniste, et Clément Fabre et a laissé Jarno Libert sur le banc. Suite à une faute d’Oregan Ravet, Dequévy s’est vengé en trompant le gardien louvaniste sur penalty (25e, 1-1).

À la reprise, OHL a tenté de conserver le ballon mais cela ne lui a pas rapporté grand-chose. Le RWDM a été plus efficace grâce à une frappe lointaine de Nzuzi (51e, 1-2). Les visités ont eu un dernier sursaut par Limbombe (52e, 2-2) avant de laisser les Bruxellois prendre leur envol. D’abord, Nzuzi a défié la défense louvaniste groupée dans les 16 mètres (75e, 2-3). Ensuite, Nicolas Rommens a surpris Ravet sur coup franc (86e, 2-4).