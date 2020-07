Fabio Quartararo en pole à Jerez pour le 1er GP de la saison

Fabio Quartararo a réalisé samedi la pole position au GP d’Espagne, première épreuve du championnat du monde MotoGP, devançant l’Espagnol Maverick Vinales et établissant un nouveau record du tour du circuit de Jerez au passage.

Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a réalisé samedi la pole position au GP d’Espagne, première épreuve du championnat du monde de motocyclisme dans la catégorie MotoGP. Il a devancé l’Espagnol Maverick Vinales et sa Yamaha officielle de 139/1000es, et établi un nouveau record du tour du circuit de Jerez au passage en 1:36.705. Le sextuple champion du monde espagnol, et tenant du titre, Marc Marquez (Honda) a pris la 3e place à 157/1000es.

Le jeune Français a contrôlé cette séance malgré la forte chaleur et les nombreuses chutes qui ont émaillé les derniers tours, dont celles d’Alex Rins (Suzuki) et d’Andrea Dovizioso (Ducati). Le vétéran Valentino Rossi (Yamaha), 41 ans, a dû se contenter de la 11e place à 1.036 seconde.

«Je n’ai pas eu l’impression que c’était un tour parfait car j’ai fait une erreur. J’ai vu que quelqu’un était tombé au 11e virage alors j’ai été un peu prudent», a déclaré Quartararo.

Quartararo, 21 ans, entame brillamment sa deuxième saison en MotoGP après avoir été la révélation du championnat l’an dernier. Il est toutefois à la recherche de sa première victoire en Grand Prix dans la catégorie MotoGP.