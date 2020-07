Coronavirus: le nombre de cas en hausse de 46%, 9.800 décès au total

Pour le 10e jour consécutif, le nombre de personnes infectées par le coronavirus est en hausse en Belgique.

261 cas sont venus s’ajouter par rapport au bilan de la veille, portant le total de contaminations au Covid-19 en Belgique à 63.499 depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres de Sciensano. Au cours de la période du 8 au 14 juillet, il y a eu en moyenne 127,4 cas par jour, soit une hausse de 46% par rapport à la semaine précédente. L’augmentation annoncée vendredi était de 32%. La barre des 100 cas par jour en moyenne, avec laquelle on flirtait jeudi, est donc largement dépassée. L’augmentation est observée dans toutes les provinces.

Pour rappel, l’Institut de Santé publique ne prend pas en compte les chiffres des quatre derniers jours dans l’attente qu’ils soient consolidés. Mais on peut déjà s’attendre à ce que cette tendance à la hausse se confirme dimanche puisque 202 cas sont déjà recensés à la date du 15 juillet, soit un chiffre proche du pic du 13 juillet (219, et non 216 comme annoncé vendredi).

Comme l’indiquait le virologue Marc Van Ranst, nous arrivons à des chiffres similaires de ceux de la mi-mars, juste avant le confinement. Mais le nombre de tests est actuellement bien plus important qu’à l’époque (10.492 tests le 14 juillet contre 1.025 le 15 mars).

Le nombre total de décès grimpe quant à lui à 9.800. c’est 5 de plus que le bilan communiqué vendredi. La tendance reste à la baisse de ce point de vue avec une moyenne de 1,6 décès par jour entre le 8 au 14 juillet (-35% par rapport à la semaine précédente). Mais là aussi, le bilan pourrait être plus sévère ces prochains jours puisque 5 décès sont déjà recensés au 15 juillet ainsi qu’au 16 juillet.

Au niveau des hospitalisations, les chiffres restent sous la barre des 10 par jour en moyenne, remontant juste à 9,7 (contre 9,3 dans le bilan de la veille). Pour rappel, le record de nouvelles hospitalisations en un jour remonte au 28 mars et s’élevait à 629.