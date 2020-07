Michel Lecomte (RTBF) repousse la date de son départ à fin décembre

Le rédacteur en chef des sports à la RTBF devait prendre sa retraite à la fin de l’été. Il restera cependant jusqu’à fin décembre.

Après 40 ans au service des Sports et près de 18 ans en tant que rédacteur en chef, Michel Lecomte devait affronter d’autres projets professionnels et personnels. Mais il a décidé de poursuivre l’aventure pour quelques mois… jusque fin décembre 2020. «Je n’allais pas quitter le navire alors qu’il n’y a encore personne pour me remplacer. La procédure pour ma succession n’a pas encore abouti même si elle a été lancée il y a quelques mois. Elle est relancée ce vendredi avec un appel à candidature ouvert jusqu’au 31 août et quelques petits changements. J’ai donc accepté et signifié à ma direction que j’étais prêt à jouer ce rôle de soutien. On va avoir une rentrée particulière avec de nouveaux projets, un calendrier bousculé et donc l’équipe a besoin de stabilité. La laisser dans l’instabilité n’aurait pas été un signe positif», lance Michel Lecomte sur le site de la RTBF.

Sa participation à l’émission La Tribune est, par contre, moins certaine. Au même titre que la tenue de l’émission hebdomadaire. «Ce n’est pas encore sûr qu’il y ait une Tribune. On n’a pas encore d’accord sur tout avec Eleven. Et vous connaissez l’adage qui dit que tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a pas d’accord. Et s’il y a une Tribune, je peux vous garantir que je n’en serai pas, c’est très clair dans ma tête depuis toujours. Les objectifs sont d’assurer la meilleure transition pour celui ou celle qui va me succéder»