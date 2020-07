Le tourisme a évolué. Avant, on profitait d’un «pack» de tickets pour «faire» quatre activités touristiques dans une petite ville endéans la journée. Souvent au milieu d’une meute d’autres touristes qui faisaient exactement pareil. Aujourd’hui, le touriste veut autre chose: du sens et du durable. On parle d’expériences ou de slow-tourism.