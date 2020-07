La seule maquette de l’Expo 58 exposée à l’Atomium: «Le nombre d’arbres exact»

1700 heures de travail méticuleux: c’est ce qu’il aura fallu à Étienne Tollenaere pour fabriquer sa maquette du site de l’Expo 58. Ce passionné prête cette reproduction unique à l’Atomium pour sa relance post-covid19.

L’Atomium aussi relance la machine dès ce 21 juillet. Et l’emblématique édifice en profite pour revenir à sa source: l’Expo 58. En effet, son espace muséal vient de présenter une exceptionnelle maquette: la seule qui représente le fameux rendez-vous international qui mit le Heysel sur la carte du monde.

C’est Étienne Tollenaere, pasionné de dessin et de modélisme, qui prête son chef-d’œuvre à l’Atomium en guise de soutien. De quoi raconter aussi la belle histoire de cet object absolument unique.

liophotography.be En 1958, Tollenaere visite l’Expo 58 «plus de 40 fois» avec sa petite sœur. Autant dire que l’événement le marque à vie. Pensionné, il se met à travailler sur une maquette représentant l’ensemble du site qui l’a fait rêver.

Sur base des dessins qu’il a réalisés à l’époque et avec l’appui de nombreuses recherches, Étienne Tollenaere s’est lancé dans une méticuleuse aventure. Il a passé plus de 1.700 heures à réaliser une maquette d’une précision extrême, à l’échelle. Jusqu’au moindre détail, rien ne manque: les pavillons, les couleurs, les visiteurs sont là… même le nombre d’arbres présents en 1958 devant les bâtiments est respecté. Si on n’appelle pas ça de l’obsession…

L’ASBL Atomium a évidemment accepté la proposition de ce passionné car «même si tout le monde a déjà vu l’Expo 58 en photo, en vidéo, parfois même en couleurs, il s’agit de l’unique représentation 3D du site de l’exposition universelle», se félicite-t-elle en qualifiant la maquette de «plus indéniable à l’exposition permanente sur l’histoire du bâtiment. C’est un superbe cadeau que ce monsieur fait aux visiteurs et à l’équipe de l’Atomium».