À quand les calendriers en nationale? La réponse ici!

Contre qui joueront nos clubs? Il faudra encore patienter pour le savoir. Quand? Éléments de réponse ici.

Vous êtes nombreux à nous demander quand sortiront les futurs calendriers de Nationale 1, D2 et D3 ACFF. Réponse? Il faudra patienter, comme vient de le faire savoir l’ACFF dans un communiqué officiel. «Nous sommes interrogés sur la date de sortie des calendriers des divisions 2 et 3 ACFF dont la compétition débute le w-e des 05 et 06 septembre.

Malheureusement les procédures en cours au sein du football professionnel et amateur influencent les calendriers de D1A et D1B, mais aussi celui de la «nationale 1» et in fine, ceux de D2-D3 ACFF.

Dans ce contexte, nous ne pouvons hélas élaborer actuellement les calendriers de D2-D3 ACFF qui doivent respecter les contraintes liées aux calendriers des divisions supérieures.

Nous espérons pouvoir vous communiquer les calendriers de D2-D3 ACFF fin du mois de juillet ou début du mois d’août.»