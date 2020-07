On a trouvé la plus belle terrasse de Bruxelles: c’est le toit du COOP, le centre de découvertes canal à Anderlecht. Là-haut, c’est toute la capitale qu’on lit «à livre ouvert». On vous y perche pour un voyage à travers temps, espace et classes sociales. Et en bonus, on vous envoie dans 4 autres musées avec panorama à 360°.