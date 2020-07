Festivités du 21 juillet en mode mineur: un programme protocolaire et un hommage

Coronavirus oblige, les festivités du 21 juillet sont réaménagées cette année. La fête nationale rendra notamment hommage aux «héros» de la crise du Covid-19.

Les rues de Bruxelles sembleront bien vides cette année, alors que le 21 juillet est traditionnellement l’occasion de voir la foule se masser pour la fête nationale.

La crise sanitaire force à revoir l’organisation et de nombreuses festivités sont tout simplement annulées dans la capitale: il n’y aura pas de parade militaire, de festivités au parc, de resto national, de bal national, ni de feu d’artifice.

Seule une fête protocolaire à huis clos sera organisée ce mardi.

Dans la matinée, la famille royale assistera au Te Deum en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles.

Après le Te Deum, le roi Philippe se rendra à BOZAR, pour y découvrir la fresque murale de l’artiste Dema One et rencontre les jeunes qui ont réalisé la fresque.

Le roi, la reine, la princesse Élisabeth et d’autres membres de la famille royale assisteront ensuite à une cérémonie sur la place des Palais à Bruxelles. Cette cérémonie s’articule autour de deux thèmes: un hommage aux héros de la crise Covid-19 et le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Un survol de cinq F-16 avec des fumigènes tricolores précédera un discours du souverain. Un défilé de dix véhicules historiques de la Seconde Guerre mondiale suivra, avant un le survol d’un hélicoptère militaire avec le drapeau belge.

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants visiteront en fin d’après-midi et dans la soirée deux maisons de repos et de soins, à Alken et à Morlanwelz.