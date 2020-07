GP de Hongrie: Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas aux premiers essais libres à Budapest

Le sextuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la première session d’essais libres du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

Vendredi matin sur le Hungaroring près de Budapest,au volant de la Mercedes N.44, le vainqueur du GP de Styrie dimanche passé a réussi le chrono de 1:16.003. Il a devancé de 86/1000es de seconde son équipier le Finlandais Valtteri Bottas (1:16:089). Troisième, le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) a concédé plus demi-seconde à Hamilton (1:16.530).

Les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc sont 6e et 7e à respectivement 1.235 et 1.401 seconde. La Red Bull de Max Verstappen n’a réalisé que le 8e temps de cette séance à 1.432 seconde.

La 2e séance d’essais libres aura lieu entre 15h00 et 16h30.

La 3e séance est prévue samedi entre 12h00 et 13h00. Les qualifications sont fixées entre 15h00 et 16h00.

Le départ de la 3e manche du championnat du monde 2020 sera donné dimanche à 15h10.