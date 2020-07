Provinciale 1: L’expérimenté Fazli Kocabas (ex-Standard, Walhain, Virton) débarque à Grez-Doiceau

Formé au RJ Wavre et au Standard, le défenseur a, à son actif, onze rencontres en D1 belge et quinze en D1 turque. Une belle recrue pour Grez!

Passé notamment par Eupen, Kayseri Erciyesspor, Demirspor, l’Union Saint-Gilloise, OHL, Walhain, Roulers et enfin Virton, Fazli Kocabas possède une très grande expérience du haut niveau, avec plus de 160 rencontres en Proximus League. C’est un renfort de taille qui vient s’ajouter à l’effectif du RFC Grez-Doiceau en vue de la saison 2020-2021 en P1!

La saison passée, il jouait à Virton. Une expérience difficile. BELGA PHOTO BRUNO FAHY BELGA Aujourd’hui âgé de 30 ans, le Wavrien vient de vivre une saison très difficile du côté de Virton, dû à une blessure mal diagnostiquée par le staff médical Gaumais, qui l’a tenu éloigné des terrains durant plus de quatre mois.

Il y a quelques semaines dans nos éditions, le Maca expliquait vouloir se rapprocher de sa famille et trouver un club dans la région, souhaitant ainsi finir sa carrière calmement. Fatigué par les longs déplacements effectués lors des deux dernières saisons, le joueur, qui était encore sous contrat pour une année avec le club luxembourgeois de Hesperange, espérait donc être prêté pour les mois à venir dans un club plus proche. Une situation compliquée qui aura finalement trouvé une issue favorable pour Kocabas qui pose ses valises à Grez Doiceau. Un club dans lequel il retrouvera, d’une part son frère Mustafa, mais aussi un certain Sergio Palavicino, avec qui il avait déjà collaboré lors de son passage à Walhain et pour qui il voue une grande admiration en raison du style de jeu prôné par son futur entraîneur.

C’est un garçon très humble malgré son parcours. On peut être fier d’une telle recrue

Le renfort est perçu comme un énorme atout pour le noyau, mais aussi pour l’ensemble du club comme le confirme Hassan Riani, T2 Grézien. «Cela faisait quelques semaines que le club discutait avec Fazli pour lui proposer un projet dans lequel il apporterait son expérience à l’ensemble du club, pas seulement au sein de l’équipe première mais aussi en encadrant des équipes de jeunes. Cela fait trois ou quatre années que le club mise énormément sur la formation des jeunes et donc le recrutement de Kocabas est dans la continuité de ce projet. Avant le Covid, il s’était déjà entrainé avec nous car il revenait de blessure et on a directement ressenti la plus-value qu’il pouvait apporter au groupe de par son expérience mais aussi sa volonté de transmettre son savoir. Le groupe est très à l’écoute de ses conseils et la plupart des jeunes du noyau ont envie d’apprendre à ses côtés. C’est un garçon très attachant, respectueux et surtout très humble, malgré son parcours. Quand un club a une telle opportunité, il se doit de la saisir, on peut être fier d’une telle recrue.»