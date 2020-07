Leandro Trossard et Brighton à un point du maintien

Leandro Trossard et Brighton sont désormais à un point de leur maintien mathématique en Premier League anglaise de football. Les Seagulls ont partagé 1-1 jeudi soir à Southampton.

Trossard, titulaire, a été remplacé à un quart d’heure de la fin du match.

Brighton semblait être sur la voie de la victoire pendant un certain temps grâce à un but de l’attaquant Maupay (17e), mais une frappe à ras de terre de Ings (66e) a eu raison du gardien de Brighton Mathew Ryan (ex-Genk et Club Bruges) et offert un 20e but cette saison au joueur des Saints.

Trossard, 25 ans, joue sa première saison en Premier League. Il a marqué cinq buts et adressé quatre passes décisives en 30 matchs. Il a quitté le Racing Genk l’été dernier.

À deux journées de la fin du championnat, Brighton occupe la quinzième place de la Premier League et possède 37 points. Il devance de six points Bournemouth et Aston Villa (31 pts chacun), qui sont actuellement relégués en dix-huitième et dix-neuvième position. Par ailleurs, Brighton possède une différence de buts très favorable face à ces deux formations. Aux 16e et 17e places se trouvent West Ham et Watford (34 pts chacun). West Ham et Watford, avec Christian Kabasele, se rencontreront vendredi soir en conclusion de la 36e journée. .