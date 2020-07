Laurent Ciman et Toronto remportent le derby canadien contre Montréal et Thierry Henry

L’ancien Diable Rouge Laurent Ciman et le Toronto FC ont réalisé une excellente opération dans le tournoi de reprise du championnat nord-américain de la Major League Soccer (MLS) jeudi à Bay Lake (Floride).

Ciman et ses coéquipiers ont remporté 3-4 le derby canadien contre l’Impact de Montréal, son ancien club. Montréal, entraîné par Thierry Henry, l’ancien assistant des Diables Rouges, est proche de l’élimination après sa deuxième défaite consécutive.

Ciman, 34 ans, est monté au jeu comme remplaçant au bout d’une heure. Il a vu son coéquipier Akinola briller en réalisant un «hattrick». Alejandro Pozuelo, l’ancien joueur du Racing Genk, a lui adressé deux passes décisives. Dans le groupe C, Toronto mène avec quatre points après deux matchs, devant New England Revolution (3 pts après 1 match), DC United (1 point après 1 match) et Montréal Impact (0 pt après 2 matchs).

La MLS a été interrompue à la mi-mars après deux journées de compétition en raison de la pandémie de coronavirus. Début juillet, la compétition a repris par une phase de groupe qui sera suivie d’un système par élimination directe. Tous les joueurs et le personnel resteront dans une «bulle» à Disney World à Orlando (Floride) jusqu’à la fin du championnat.

Le coronavirus a brouillé les plans au moment du redémarrage. Dallas et Nashville ont dû se retirer plus tôt. À Dallas, onze infections ont été diagnostiquées, à Nashville, neuf. Aucun cas supplémentaire de coronavirus n’a été trouvé mercredi au cours de la dernière phase de test.