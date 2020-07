Real Madrid sacré: Courtois a «toujours cru dans l’équipe», le «plus beau titre» de Zidane

Les joueurs et le coach du Real ont pu exulter ce jeudi soir. AFP

L’entraîneur Zinédine Zidane a qualifié l’obtention du 34e titre national de son équipe, le Real Madrid, comme l’un des plus beaux jours de sa carrière professionnelle. «Après le confinement et tout ce qui l’a accompagné, c’est très spécial», a reconnu le coach français.

«C’est mieux que tout», a déclaré l’entraîneur français lorsqu’on lui a demandé si remporter ce titre était plus agréable que celui de la Ligue des champions qu’il a remporté trois fois de suite avec le Real de 2016 à 2018. «Il faut énormément d’efforts pour gagner la Liga. C’est absolument fantastique».

Les Madrilènes avaient remporté leur précédent titre en 2016-2017, déjà avec Zidane comme coach. Le Français a également remporté un championnat en tant que joueur avec le Real en 2002-2003.

Le capitaine Sergio Ramos a remercié l’entraîneur d’avoir remporté le titre. «Zidane est la clé de ce titre», a déclaré Ramos, qui est lui-même devenu champion pour la cinquième fois avec le Real. «Il nous a donné beaucoup de confiance et est un coach unique». L’entraîneur, à son tour, a fait l’éloge des joueurs. «Ce sont eux qui se sont battus pour cela. J’ai certainement joué mon rôle, mais ils croient en ce qu’ils font».

Le gardien de but des Diables Rouges Thibaut Courtois a également trouvé la performance de l’équipe impressionnante. «Revenir après trois mois enfermés dans nos maisons et gagner ensuite dix parties d’affilée est incroyable. Mais j’ai toujours cru en l’équipe et je savais que nous pouvions devenir champions». Selon Ramos, cependant, il n’est pas encore terminé. «Nous voulons aussi gagner cette onzième rencontre (à Leganés dimanche à 21h00, NDLR)», a-t-il déclaré.