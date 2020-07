Leeds United entrevoit le retour dans l’élite après 16 ans de purgatoire

Notre compatriote Laurens De Bock pourrait faire ses grands débuts en Premier League la saison prochaine.

Après seize années d’absence, Leeds United, qui occupe la première place de la Championship (D2 anglaise), est aux portes de la Premier League, l’élite du football anglais, à la suite de sa victoire 1-0 contre Barnsley jeudi. Notre compatriote Laurens De Bock appartient à Leeds depuis janvier 2018 et y est sous contrat jusqu’en juin 2022. L’arrière latéral gauche n’y a plus joué depuis août 2018 ayant été prêté à Ostende (2018-2019), et cette saison à Sunderland (sept 2019-janvier 2020) puis ADO La Haye (janvier-juin 2020).

Le but contre son camp de Michael Sollbauer, en première mi-temps à Elland Road, a suffi à Leeds pour n’être plus qu’à un point de la promotion automatique.

Après 44 journées et à deux matchs de la fin de la compétition, l’équipe du coach argentin Marcelo Bielsa sera assurée de mettre fin à ses 16 ans d’exil si le deuxième, West Brom, ne s’impose pas à Huddersfield vendredi. En cas de victoire de West Brom, la prochaine opportunité de promotion se présentera si le troisième, Brentford, à six points de Leeds, ne parvient pas à battre Stoke samedi.

A défaut, Leeds pourra sceller sa promotion en battant Derby County dimanche. Le club, triple champion d’Angleterre (1969, 1974 et 1992) et vice-champion à cinq reprises (1965, 1966, 1970, 1971 et 1972) a quitté la Premier League au terme de la saison 2003-2004. Le club a même évolué trois saisons en 3e division avant d’aligner dix saisons dans l’antichambre (D2).