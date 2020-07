La Province dégage une enveloppe de 220.000 euros pour la Culture

Ce fonds de relance sera attribué à des opérateurs spécialisés et fin connaisseurs du paysage culturel liégeois.

La Province de Liège, après avoir sondé le monde culturel, a décidé de dégager un budget de 220.000 euros afin de soutenir ce secteur fortement touché par la crise de la Covid-19. «Nous avons pris le temps d’écouter pour répondre au mieux aux besoins», explique Luc Gillard député provincial en charge de la Culture.

Ce fonds de relance sera attribué à des opérateurs spécialisés et fin connaisseurs du paysage culturel liégeois afin d’organiser des événements dans les secteurs musique et théâtre ainsi qu’en matière d’éducation permanente au travers des centres culturels.

La part la plus importante de ce budget exceptionnel, soit 120.000 euros, a été accordée aux centres culturels pour leur permettre d’organiser des projets d’octobre 2020 à décembre 2021.

Quelle distribution?

Trente mille euros sont mis à disposition de chacun des opérateurs territoriaux que sont les Centres et Coopération culturel(le)s de Huy, Liège, Verviers et Waremme, lesquels sont chargés d’agir en coopération avec les 26 centres culturels et de la coopération régionale de Liège.

Une enveloppe de 50.000 euros a ainsi été attribuée à l’ASBL Festival de Liège (Le Manège) afin de mettre en place et de coordonner un événement estival en 2021.

Une enveloppe similaire a été dégagée pour les «Nuits Indé de la Province de Liège» afin d’organiser une série de concerts dans les petites et moyennes salles situées dans la province. Les dates envisagées sont les 3, 4 et 5 décembre 2020. L’éventuelle vente de tickets serait par ailleurs rétrocédée aux salles de manière équitable.

La Province a également décidé de maintenir des subsides aux événements culturels annulés ou reportés en raison de la crise sanitaire. C’est dans cet esprit que les Rencontres Théâtre Jeune Public ont été reprogrammées à Liège du 3 au 10 novembre 2020.