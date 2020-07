La Chambre donne son feu vert à la garantie fédérale pour les PME

La Chambre a approuvé jeudi à l’unanimité le projet de loi mettant en place une garantie d’État en faveur des PME pour un montant total de 10 milliards d’euros. Cette garantie doit permettre aux PME de conserver un accès au crédit. Le texte prolonge en outre la possibilité de report de paiement pour les remboursements des prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises jusqu’à la fin de cette année.

Dans le contexte de la crise du coronavirus, le gouvernement a mis en place un système qui garantit à hauteur de 10 milliards d’euros les prêts aux PME d’une durée de 12 à 36 mois.

À l’origine, la mesure s’adressait aux PME comptant au maximum 50 travailleurs. Elle a été élargie à toutes celles qui comptent jusqu’à 250 employés.

Selon les chiffres communiqués par le ministre des Finances Alexander De Croo (Open Vld), les banques belges ont accordé plus de 255.000 reports de paiement entre début avril et fin mai, soit 122.000 prêts aux particuliers et 133.000 prêts aux entreprises pour un volume total de plus de 35 milliards d’euros.